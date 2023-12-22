Парламент Молдавии утвердил концепцию борьбы с дезинформацией

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии утвердил концепцию стратегической коммуникации и противодействия дезинформации, информационным манипуляциям и иностранному вмешательству на 2024-2028 годы.

Документ "представляет собой программное видение того, как бороться с пропагандой и дезинформацией" и "определяет национальные интересы, угрозы, риски, уязвимости и направления действий по обеспечению национальной безопасности и устойчивости", отметил депутат от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Андриан Кептонар.

Парламент также утвердил штатное расписание и структуру созданного недавно Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Максимальный штат центра составит 20 сотрудников. Ранее парламент уже назначил директором центра бывшего министра внутренних дел Анну Ревенко. Бюджет на 2024 год утвержден в размере 20 млн леев ($1,2 млн).

За принятие документа проголосовали 56 депутатов от партии PAS, передает корреспондент "Интерфакса" из парламента.

К моменту голосования зал покинули депутаты Блока коммунистов и социалистов (БКС), которые выступили против утверждения концепции и создания центра. В знак протеста оппозиция бойкотировала заседание. В БКС обвинили власти Молдавии во введении цензуры и в "насаждении европейской интеграции в качестве государственной идеологии".

Создать такую структуру в мае 2023 года предложила президент Молдавии Майя Санду. "Центр будет выполнять две основные функции: распространять широкой общественности достоверную информацию и обеспечивать постоянный диалог с гражданами, а также сотрудничать со всеми государственными учреждениями в целях продвижения национальных интересов и повышения устойчивости общества к дезинформации. Кроме того, он будет выявлять, оценивать и вести борьбу с дезинформацией, устранять риски для национальной безопасности, связанные с гибридными угрозами", - заявила она тогда.