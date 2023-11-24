Молдавия продлила режим чрезвычайного положения еще на 30 дней

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии продлил режим чрезвычайного положения еще на 30 дней, начиная с 1 декабря. Как передает корреспондент "Интерфакса", это предложение правительства поддержали 60 депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

"Предлагаем продлить режим ЧП на всей территории страны на 30 дней, начиная с 1 декабря. Сохраняются угрозы безопасности из-за ситуации на Украине, а также в связи с необходимостью обеспечить безопасность поставок энергоресурсов", - заявил депутатам министр внутренних дел Молдавии Адриан Ефрос.

Оппозиционная фракция Блока коммунистов и социалистов бойкотировала заседание парламента. Оппозиция настаивала на исключении из повестки дня вопроса о продлении режима ЧП, но парламентское большинство не поддержало предложения оппозиции об изменении повестки дня.

"Мы констатируем, что ни одно из предложений, даже самых актуальных, не находит поддержки парламентского большинства. Отдельной строчкой проходит очередное продление чрезвычайного положения, которое давным-давно не соответствует заявленным целям, поскольку служит прикрытием для закручивания гаек... Мы не хотим участвовать в очередном акте этой бесконечной пьесы", - заявил депутат Константин Старыш перед тем, как оппозиция покинула зал.

"Режим ЧП показывает, что власть стала диктаторской, она может управлять страной, используя только инструменты ЧП. Комиссия, которая управляет эти режимом, давно превысила мандат парламента. Эта комиссия заменила и ЦИК, и прокуратуру, и судебные инстанции. То, что они делают, - это грубое нарушение Конституции, законодательных норм и международных стандартов. Все эти нарушения будут расследованы, как только страна освободится от PAS", - добавил лидер фракции, вице-председатель парламента Влад Батрынча.

Режим ЧП был введен в Молдавии 24 февраля 2022 года, затем десять раз продлевался на 60 дней, и один раз - на 45 дней.

За принятие решения о введении режима ЧП 24 февраля, единогласно голосовали все парламентские фракции. При последующих голосований по этому вопросу, "за" голосовала только фракция правящей партии "Действие и солидарность", а оппозиция считает, что необходимости в чрезвычайном положении нет. Партия социалистов даже оспаривала решения парламентского большинства в Конституционном суде, но запросы были отклонены.