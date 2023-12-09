Госдеп США одобрил возможную продажу Израилю боеприпасов для танков

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон одобрил возможную продажу Израилю снарядов для танков на сумму $106,5 млн.

"Госсекретарь одобрил возможную продажу правительству Израиля многоцелевых противотанковых снарядов (MPAT) и сопутствующего оборудования на предполагаемую сумму $106,5 млн", - говорится в заявлении Управления военного сотрудничества Пентагона (DSCA), опубликованном в субботу.

Отмечается, что власти Израиля запросили почти 14 тыс. таких снарядов. В случае окончательного одобрения продажи они будут взяты со складов армии США.

Госсекретарь Энтони Блинкен предоставил Конгрессу США подробное обоснование необходимости продажи этих боеприпасов Израилю.

В данном случае применяется Программа по продаже оружия и военной технике иностранным государствам (FMS). При таком варианте покупатель не контактирует напрямую с компанией-производителем, а вся координация осуществляется DSCA. Участвовать в покупке американского вооружения по такой схеме могут лишь те страны, кто попал в специальный список.