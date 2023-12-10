В Израиле заявили, что США не устанавливали сроков проведения операции в Газе

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Глава света национальной безопасности Израиля Цачи Хангеби заявил, что США не требовали от израильской стороны установить какие-либо сроки проведения операции в секторе Газа, сообщил телеканал CNN.

"Они понимают, что не в состоянии сообщить Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сколько времени ей нужно для достижения целей. Хорошо то, что мы преследуем одни и те же цели", - цитирует CNN чиновника.

Хангеби добавил, что "правильно будет предположить, что мы не можем измерить это неделями и я не уверен, что это можно измерить месяцами".

Хангеби считает, что руководство ХАМАС не ожидало такой масштабной операции Израиля в ответ на нападение 7 октября.

"Я не думаю, что Синвар (Яхья Синвар, лидер ХАМАС в Газе - ИФ) понимал, что ЦАХАЛ действительно достигнет любой точки, которую захочет, внутри Газы, уничтожит более 7 тыс. террористов", - сказал он.

Чиновник уточнил, что "это минимальная оценка, она могла бы быть выше, но мы не знаем всего".

Хангеби сообщил, что ЦАХАЛ "очень близко подобрался" к центрам контроля и управления ХАМАС в Джабалии и Шеджайе, "которые являются оплотом упорного сопротивления на севере сектора Газа, а на юге мы действуем ожесточенно".

Израильские военные сообщили CNN, что они предупредили жителей Хан-Юниса (второго по величине города на юге сектора Газа) эвакуироваться в район Аль-Муваси - полосу земли с небольшим количеством объектов на побережье, а также в определенные кварталы, показанные на интерактивной карте ЦАХАЛ.

"Общая инструкция для жителей заключается в том, что им следует переместиться в район Аль-Муваси, а также в кварталы, обновленные на интерактивной карте ЦАХАЛА, опубликованной на прошлой неделе", - сообщили военные телеканалу.