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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Израильские СМИ сообщили, что лидер ХАМАС покинул север сектора Газа в гуманитарном конвое

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар покинул север сектора Газа, спрятавшись в гуманитарном конвое, еще в начале израильской наземной операции, сообщают в субботу израильские СМИ со ссылкой на источник.

По словам израильского официального лица, знакомого с ситуацией, Синвар спрятался в транспортном средстве, перевозившем гуманитарную помощь, и выехал из города Газа в сторону южного города Хан-Юнис.

Израильские военные предполагают, что он до сих пор находится в Хан-Юрисе или в одном из тоннелей под ним.

В минувшую среду сообщалось, что израильские силы окружили дом, принадлежащий Синвару. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тогда заявил, что "это вопрос времени, когда мы доберемся до самого Синвара".

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря, так как сторонам не удалось добиться его продления.

Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС Газа
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