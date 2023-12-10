Очередная группа россиян и членов их семей эвакуирована из сектора Газа

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Самолет с очередной группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, вылетел в Москву, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Очередной спецборт МЧС России вылетел в Москву с гражданами РФ и членов их семей. Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приёму людей, прошедших КПП "Рафах", - сказали в пресс-службе.

Это уже 11-й спецрейс, который совершит авиация чрезвычайного ведомства в ходе гуманитарной миссии по эвакуации граждан РФ и членов их семей из зоны палестино-израильского конфликта.

Перешедших границу с Египтом граждан РФ и членов их семей автобусами единой колонной направляют в Каир, где российские спасатели, психологи и врачи оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой, отметили в МЧС.

Накануне в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что еще 100 россиян и членов их семей пересекли пункт пропуска "Рафах".

Всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта эвакуировано более 1000 человек. В Россию 10 рейсами авиации ведомства прибыли свыше 940 человек, в том числе более 420 детей.