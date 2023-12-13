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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Российские военные заявили о 13 нарушениях в небе Сирии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны коалиции зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге в среду.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений воздушного пространства Сирии парой истребителей F-15, парой истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt.

Кулить также сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Алеппо - пять обстрелов; в провинции Латакия - два обстрела.

"В провинции Алеппо в результате минометных обстрелов, произведенных террористами из районов Мекбейс и Асус по позициям правительственных сил в районах населенных пунктов Бала и Мизназ, ранено трое сирийских военнослужащих" - сказал контр-адмирал.

"В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Флайфель по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кавкаба, ранен один сирийский военнослужащий", - сообщил он.

Алеппо Вадим Кулить Идлиб
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