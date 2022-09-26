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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Племянник Назарбаева приговорен к шести годам колонии по делу о хищениях

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Астане суд №2 района приговорил к шести годам колонии племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы.

Судья Нурлан Баяхметов также постановил конфисковать у него имущество и запретил ему работать на госслужбе в течение десяти лет. Кроме того, суд решил внести представление президенту Казахстана о лишении Сатыбалдыулы специального звания "генерал-майор органов национальной безопасности Казахстана", а также государственных орденов "Курмет" и "Парасат".

В суде Сатыбалдыулы заключил медиативное соглашение с потерпевшими сторонами - АО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" - и выплатил 40 млрд тенге в виде ущерба. Также он заключил процессуальное соглашение о признании вины.

Дело Сатыбалдыулы рассматривалось по существу с 16 сентября. Ему вменяли статьи о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и о присвоении вверенного ему имущества.

Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. С тех пор он был под стражей. Позже стало известно, что Сатыбалдыулы и его бывшая жена Гульмира также подозреваются в рейдерском захвате бизнеса.

Антикоррупционная служба Казахстана сообщала, что в отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан с 1991 года до 20 марта 2019 года. После беспорядков в январе 2022 года его полномочия и привилегии были ограничены или отменены, его дочери и другие родственники оставили высокие должности. Поправки, внесенные в Конституцию, лишили Назарбаева и его семью очередного набора привилегий. В сентябре были приняты очередные конституционные поправки, которые вернули столице Казахстана название Астана. С марта 2019 года город назывался Нур-Султаном по предложению президента Касым-Жомарта Токаева.

Кайрат Сатыбалдыулы Казахстан Казахтелеком Нурсултан Назарбаев Астана
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