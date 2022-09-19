В столице Казахстана начался суд по делу племянника Назарбаева

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В суде №2 Астаны проходит главное судебное разбирательство по делу племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Кайрата Сатыбалдыулы, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе столичного суда.

"Главное судебное разбирательство по данному делу Сатыбалдыулы было начато 16 сентября в суде №2 района Байконур", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы, Сатыбалдыулы обвиняется по статьям "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" и "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному" Уголовного кодекса республики.

Дело племянника Назарбаева

Сатыбалдыулы, являющийся племянником первого президента страны Назарбаева, был задержан в середине марта 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. Позже стало известно, что Сатыбалдыулы и его бывшая супруга Гульмира также подозреваются по факту рейдерского захвата бизнеса.

В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге или более $500 млн.

Все это время Сатыбалдыулы находится под арестом с санкции суда.

Антикоррупционная служба Казахстана сообщала, что в отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.