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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Не менее 100 бойцов "Хезболлы" погибли за время обострения конфликта с Израилем

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" в понедельник сообщило о гибели 100 своих бойцов с начала эскалации конфликта Израиля и ХАМАС 7 октября, передает The Times of Israel.

Издание отмечает, что число погибших указано с учетом двух человек, ликвидированных в этот понедельник в результате удара израильской армии по южным районам Ливана.

В свою очередь в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что, по израильским данным, потери "Хезболлы" значительно выше.

Ранее в понедельник стало известно, что территории на севере Израиля подверглись ракетному обстрелу со стороны Ливана. В ЦАХАЛ отметили, что израильская артиллерия "открыла огонь по источникам ракетной атаки".

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. "Хезболла", со своей стороны, выражает поддержку палестинским группировкам из Газы.

"Хезболла" и Израиль не ведут масштабных боевых действий друг против друга. Тем не менее, ливанская группировка регулярно обстреливает израильскую территорию, а Израиль наносит ответные удары.

Хроника 07 октября – 11 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан ХАМАС Хезболла
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