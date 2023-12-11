Не менее 100 бойцов "Хезболлы" погибли за время обострения конфликта с Израилем

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" в понедельник сообщило о гибели 100 своих бойцов с начала эскалации конфликта Израиля и ХАМАС 7 октября, передает The Times of Israel.

Издание отмечает, что число погибших указано с учетом двух человек, ликвидированных в этот понедельник в результате удара израильской армии по южным районам Ливана.

В свою очередь в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что, по израильским данным, потери "Хезболлы" значительно выше.

Ранее в понедельник стало известно, что территории на севере Израиля подверглись ракетному обстрелу со стороны Ливана. В ЦАХАЛ отметили, что израильская артиллерия "открыла огонь по источникам ракетной атаки".

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. "Хезболла", со своей стороны, выражает поддержку палестинским группировкам из Газы.

"Хезболла" и Израиль не ведут масштабных боевых действий друг против друга. Тем не менее, ливанская группировка регулярно обстреливает израильскую территорию, а Израиль наносит ответные удары.