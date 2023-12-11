ЦАХАЛ сообщил о гибели 104 израильских военных в ходе операции в секторе Газа

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В ходе наземной операции в секторе Газа погибли более 100 израильских военнослужащих, почти 600 получили ранения, сообщает в понедельник The Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛ сообщили, что к понедельнику с момента начала наземной операции в секторе Газа в конце октября погибли 104 военных. Также 582 военнослужащих получили ранения, у 133 из них тяжелые ранения, 218 - с ранениями средней степени тяжести и 231 - с легкими ранениями.

Всего с 7 октября 433 военных погибли и 1 645 получили ранения разной степени тяжести.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.