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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Финский парламент отказался обсуждать закрытие российского консульства в Мариехамне

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В парламенте Финляндии отказались зарегистрировать гражданскую инициативу с предложением принять решение о ликвидации российского консульства на Аландских островах, сообщают финские СМИ.

Депутаты напомнили, что консульство в Мариехамне (главный город Аландских островов) работает в соответствии с двусторонним договором. Принятие или денонсация международного договора не является вопросом законотворчества и, следовательно, не подпадает под действие права гражданской инициативы, объяснили в парламенте.

В соответствии с Конституцией Финляндии, гражданская инициатива должна содержать законодательное предложение или предложение начать разработку законопроекта.

14 ноября министерский комитет по внешней политике и политике безопасности Финляндии заявил о том, что не намерен закрывать российское консульство в Мариехамне, обладающее особым международным статусом.

"Финляндия не может в одностороннем порядке демонтировать демилитаризацию Аландских островов или закрыть российское консульство в Мариехамне", - говорилось в докладе финского МИД.

На основании доклада было решено, что консульство в Мариехамне может продолжать свою деятельность в сложившейся ситуации.

Правовой статус российского консульского учреждения в Мариехамне основан на договоре 1940 года, который дает России право контролировать демилитаризованный характер Аландских островов.

В докладе делается вывод об отсутствии оснований для изменения или расторжения договора. Кроме того, Финляндия не может в одностороннем порядке расторгнуть соглашение, сначала должны быть проведены переговоры с договаривающимися государствами.

Финляндия МИД Аландские острова Мариехамн
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