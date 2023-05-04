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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Финляндия расследует инцидент у российского консульства на Аландских островах

Финляндия расследует инцидент у российского консульства на Аландских островах
Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Финляндия проведет расследование по факту вандализма, совершенного против генконсульства России в городе Мариехамне на финских Аландских островах, сообщил через пресс-службу глава МИД страны Пекка Хаависто.

"Компетентные органы займутся расследованием данного инцидента", - пообещал он.

Министр подтвердил, что Финляндия получила ноту протеста России в связи с этим происшествием.

Как сообщал МИД России, в ночь на 1 мая неизвестные бросили на территорию дипмиссии в Мариехамне взрывное шумовое устройство, а также иные предметы.

МИД Пекка Хаависто Аландские острова Мариехамне
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