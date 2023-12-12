ЦАХАЛ сообщил об ударах по обстрелявшим Израиль ракетным установкам ХАМАС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в ночь на вторник нанесла удары по позициям ХАМАС, с которых запускались ракеты по израильским территориям, в частности, по городу Сдерот, и уничтожила ракетные пусковые установки группировки, сообщил телеграм-канал ЦАХАЛа.

Были атакованы несколько таких позиций в Джебалии на севере сектора Газа. Также военные атаковали завод по производству оружия в секторе Газа. Был проведен наземный рейд и обнаружен склад ХАМАС с двумя с половиной сотнями ракет, других снарядов и ручными гранатометами.

Военные также сообщили, что на контрольно-пропускных пунктах (КПП) "Ницана" и "Керем-Шалом" будут проверять грузовики с водой, продовольствием, медикаментами и оборудованием для создания убежищ. Впоследствии грузовики с гуманитарной помощью будут отправляться в сектор Газа через КПП "Рафах".

"Это делается для того, чтобы повысить уровень проверок безопасности поставляемой в сектор Газа через КПП "Рафах" гуманитарной помощи, и это позволит нам удвоить объем этой помощи", - объяснили в ЦАХАЛ.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в отчете 12 декабря отметило, что в связи с активными боевыми действиями в анклаве распределение гуманитарной помощи "в значительной степени прекратилось".

В УКГВ также подчеркнули, что сохраняется высокий риск распространения инфекционных заболеваний в секторе Газа в связи с продолжением конфликта.

"В среднем в приютах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, расположенных в центральном и южном районах сектора Газа, в настоящее время разместили в девять раз больше внутренне перемещенных лиц, чем планировалось", - добавили в УКГВ.