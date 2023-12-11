Израиль не исключает сделку с "Хезболлой" по зоне безопасности на границе с Ливаном

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Израиль готов рассмотреть соглашение с ливанским движением "Хезболла", которое будет включать создание зоны безопасности вдоль границы с Ливаном, сообщает межарабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на израильского министра обороны Йоава Галланта.

"Глава Минобороны Израиля заявил в понедельник, что его страна открыта к возможному соглашению с "Хезболлой" в случае, если оно будет включать зону безопасности вдоль границы с Ливаном и другие гарантии в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Министр изральского военного кабинета Бенни Ганц ранее в понедельник провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в котором заявил о необходимости оказания влияния на власти Ливана со стороны международного сообщества для того, чтобы они положили конец атакам "Хезболлы" на Израиль.

"Я заявил госсекретарю, что повышенная агрессия и увеличение числа нападений на Израиль со стороны движения "Хезболла" требуют того, чтобы Израиль устранил эту угрозу для гражданского населения на севере Израиля", - написал Ганц в соцсети X.

"Я добавил, что, в частности, международное сообщество призвано в эти дни сыграть важную роль и должно принять меры, чтобы Ливан остановил такую агрессию близ границы", - подчеркнул он.

Ранее в понедельник север Израиля подвергся очередному обстрелу со стороны Ливана. В израильской армии заявили, что в ответ открыли огонь "по источникам ракетной атаки".

"Хезболла" и Израиль не ведут масштабных боевых действий друг против друга. Тем не менее, ливанская группировка регулярно обстреливает израильскую территорию, а Израиль наносит ответные удары.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.