Минобороны Израиля заявило, что отряды ХАМАС в Джебалии и Шуджайе на грани разгрома

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения группировки ХАМАС в городе Джебалия и Шуджайе - районе города Газа - практически разбиты Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), заявил глава израильского Минобороны Йоав Галант.

"Мы окружили последние оплоты ХАМАС в Джебалии и Шуджайе; ее батальоны, которые считались неуязвимыми, которые готовились годами к боям против нас, оказались на грани разгрома", - приводит The Times of Israel слова министра с пресс-конференции.

По его словам, израильтянам сдались в плен сотни членов ХАМАС, причем военные задержали в том числе тех, кто участвовал в нападении на Израиль 7 октября. Галлант отметил, что задержанные "рассказывают очень интересные вещи".

Также министр потребовал от лидера ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвара сдаться.

"Судьба любого высокопоставленного командира ХАМАС и судьба обыкновенного террориста одна и та же: сдайся или умри. Третьего не дано", - пояснил Галлант.

В то же время он допустил возможность новых договоренностей относительно освобождения израильских заложников.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря, так как сторонам не удалось добиться его продления. По последней информации палестинского Минздрава в секторе Газа, число жертв ударов ЦАХАЛ по анклаву выросло до 18 205 человек.