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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Посол Израиля отвергла идею создания палестинского государства в секторе Газа

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели отвергла идею создания палестинского государства в секторе Газа после окончания боевых действий.

"Ответ абсолютно отрицательный", - заявила Хотовели в интервью SkyNews насчет идеи возвращения Палестинской администрации к управлению Газой после войны.

"Причина провала соглашений в Осло заключается в том, что палестинцы никогда не хотели иметь государство рядом с Израилем. Они хотят иметь государство от реки до моря", - отметила она.

По ее словам, Израиль не заинтересован в управлении палестинцами, но хочет убедиться в том, что "Газа не станет еще одним центром террора".

"Мы демилитаризируем Газу... и мы верим, что вместе с нашими союзниками и умеренными арабскими странами мы сможем построить лучшее будущее", - заключила Хотовели.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем боевики палестинских радикальных группировок на грузовиках и парапланах проникли на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Соглашение Осло-1 было подписано между Израилем и Палестинской освободительной организацией (ПОО) в 1993 году. Оно стало первым шагом к мирному урегулированию конфликта между двумя сторонами.

Хроника 07 октября – 14 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Израиль
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