Минобороны Израиля обещает скорый разгром ХАМАС в Газе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галлант во вторник заявил, что израильские военные вскоре уничтожат позиции группировки ХАМАС в ходе наступления в городе Газа.

"Силы ХАМАС в городе Газа прекращают существование. И скоро мы уничтожим всю инфраструктуру ХАМАС в этом городе", - приводит The Times of Israel слова министра.

Он также заявил, что израильские военные "действуют глубоко под землей" в секторе Газа. По его словам, военнослужащие ищут бункеры, командные пункты группировки, центры связи, склады с оружием и помещения для переговоров. Галлант добавил, что в скором времени командование получит фотографии таких объектов.

Также во вторник в ООН сообщили, что по информации от ее агентства анализа спутниковых данных UNOSAT, не менее 18% инфраструктуры в секторе Газа уничтожено. При этом такие оценки получены на основе снимков, сделанных еще 26 ноября.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря, так как сторонам не удалось добиться его продления. По последней информации палестинского Минздрава в секторе Газа, число жертв ударов ЦАХАЛ по анклаву превысило 18,4 тыс. человек, более 50 тыс. получили ранения.