Байден считает, что Нетаньяху нужно сменить правительство, чтобы решить конфликт с палестинцами

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник заявил, что премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху необходимо поменять правительство, чтобы урегулировать палестинскую проблему, сообщает CNN.

"Байден во вторник заявил, что израильскому премьеру нужно поменять склонное к компромиссам правительство. (...) Байден сказал, что Израиль начинает терять международную поддержку, и Нетаньяху нужно укрепить и поменять израильское правительство с целью найти долгосрочное решение израильско-палестинского конфликта", - информирует телеканал.

Американский лидер подчеркнул, что руководство Израиля "не хочет решения, предусматривающего сосуществования двух государств" - израильского и палестинского.

"Это самое консервативное правительство в истории Израиля", - приводит CNN слова Байдена.

Ранее во вторник Нетаньяху заявил, что Израиль и США расходятся во взглядах на будущее сектора Газа после завершения операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против группировки ХАМАС.

"Да, есть разногласия, когда речь заходит о "дне после ХАМАС", и я надеюсь, что и здесь мы добьемся согласия", - приводит The Times of Israel слова Нетаньяху.

В то же время он отметил, что израильское руководство после переговоров с американской администрацией получило ее полную поддержку в отношении наземной операции в Газе и сдерживания международного давления на Израиль в связи с такими действиями.

Накануне Байден заявил о своей непоколебимой поддержке Израиля после террористических атак ХАМАС 7 октября. "Но мы должны быть осторожны, и они должны быть осторожны. Общественное мнение всего мира может измениться за одну ночь, мы не можем этого допустить", - отметил президент.

Тем временем советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в ходе визита в Израиль позже на этой неделе намерен обсудить сроки завершения операции ЦАХАЛ в Газе. Он добавил, что также хотел бы прояснений комментария Нетаньяху, что после окончания операции ЦАХАЛ будет контролировать ситуацию с безопасностью в Газе, без указания точных сроков окончания этих мер.

CNN отмечает, что в телефонных разговорах Байден призывал Нетаньяху принять меры для предотвращения гибели мирных жителей.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря, так как сторонам не удалось добиться его продления. По последней информации палестинского Минздрава в секторе Газа, число жертв ударов ЦАХАЛ по анклаву превысило 18,4 тыс., более 50 тыс. человек получили ранения.