ХАМАС не ответил на предложение Катара продолжить переговоры о заложниках

В Израиле заявили, что продолжат атаковать группировку даже без поддержки международного сообщества

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Группировка ХАМАС не отреагировала на предложения Катара вернуться к переговорам о возвращении Израилю заложников, поступившие за последние дни, сообщает CNN со ссылкой на источник, информированный о принимаемых усилиях.

Катар, США и другие посредники пытаются добиться возобновления этих переговоров, а Катар передал ХАМАС новые предложения - освободить не только оставшихся в плену женщин, но и мужчин, сообщил телекомпании этот источник и высокопоставленный американский чиновник. Второй собеседник CNN уточнил, что ведутся не активные переговоры, а обсуждение и анализ идей, как их возобновить и что предложить сторонам.

Власти Катара поддерживают контакты с представителями ХАМАС в Газе, которые затем передают информацию своим руководителям, скрывающимся от Израиля.

США ранее отмечали, что переговоры с ХАМАС, которые позволили в ноябре договориться об обмене заложников на палестинских заключенных, были крайне затруднены. Источники CNN полагают, что наступление израильских военных на юг сектора Газа, особенно на Хан-Юнис, должно подтолкнуть ХАМАС к освобождению новых групп заложников.

"Для ХАМАС, может, наступает момент вновь подумать о возвращении за стол переговоров", - пояснил представитель американских властей.

13 декабря глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что его страна продолжит боевые действия против ХАМАС вне зависимости от того, будет у него поддержка международного сообщества или нет. Его слова приводят западные СМИ.

По его словам, "на данном этапе режим прекращения огня стал бы подарком для ХАМАС и позволил бы членам этого движения вернуться и угрожать жителям Израиля".

Кроме того, Коэн призвал международное сообщество действовать "эффективно и агрессивно" для того, чтобы защитить международные судоходные пути.

Ранее 13 декабря Генассамблея ООН поддержала подготовленный 21 арабской страной проект резолюции, призывающий к прекращению огня в секторе Газа в гуманитарных целях. В тексте документа, помимо прочего, содержится призыв немедленно и безоговорочно освободить всех заложников, а также требование соблюдать международное законодательство, особенно в отношении защиты гражданского населения.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Израиль теряет международную поддержку, продолжая жесткие действия в секторе Газа, и что премьер-министру Биньямину Нетаньяху необходимо сменить правительство, чтобы урегулировать палестинскую проблему. Байден отметил, что руководство Израиля "не хочет решения, предусматривающего сосуществование двух государств" - израильского и палестинского.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль и США расходятся во взглядах на будущее сектора Газа после завершения операции Армии обороны Израиля против ХАМАС.