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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

США и Великобритании ввели очередные санкции против ХАМАС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Власти США и Великобритании ввели новый пакет санкций против ряда "ключевых представителей" группировки ХАМАС, сообщили в среду в американском Минфине.

"Санкции направлены на ключевых представителей, которые поддерживают жестокий подход ХАМАС, представляя интересы группировки за рубежом и управляя ее финансами", - говорится в сообщении ведомства.

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В нем указано, что Вашингтон "скоординировал" свои санкции с Лондоном.

В частности, в списках фигурируют физлица, которые, согласно Минфину США, базируются в Турции и Ливане.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.

Великобритания США ХАМАС
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