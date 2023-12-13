Палестинские чиновники сообщили о новых жертвах рейда ЦАХАЛа в Дженине

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Число погибших палестинцев за время 30-часоввого рейда Армии обороны Израиля в Дженине на Западной берегу Иордана достигло семи, сообщает АР. The Times of Israel отмечает, что эти данные палестинских чиновников израильские военные еще не подтвердили.

AP напоминает, что этот лагерь беженцев в Дженине считается оплотом палестинских вооруженных группировок. За последние два года израильские военные неоднократно проводили в лагере обыски, сопровождавшиеся перестрелками.

The Times of Israel сообщает со ссылкой на ЦАХАЛ, что военные арестовали сотни человек во время нынешнего рейда, проверили 400 строений, уничтожили шесть лабораторий по производству взрывчатки и несколько шахт, ведущих в туннели боевиков, конфисковали оружие и боеприпасы. Военные продолжают действовать в лагере.

Всего с 7 октября на Западном берегу реки Иордан погибли более 270 палестинцев, по данным палестинской стороны.

Интенсивные бои продолжаются и на севере, и на юге сектора Газа. Хотя ранее Израиль заявлял о выполнении большинства задач в северных районах, по некоторым данным, боевые действия здесь, среди руин, только нарастают. На юге продолжается штурм Хан-Юниса, подразделения ЦАХАЛа за последние дни продвинулись к центру города.

12 января стало известно, что не менее девяти военнослужащих ЦАХАЛа погибли, попав в засаду в городе Газа. Палестинцы также запустили шесть ракет по Ашдоду - их перехватили, но обломки одной из ракет повредили супермаркет. Продолжился обмен ударами между ЦАХАЛ и движением "Хезболла" на израильско-ливанской границе: военные Израиля сообщили об ударах авиации и сухопутных сил по объектам "Хезболлы" в Ливане в ответ на обстрелы реактивными снарядами израильских районов Рош-ха-Никра и Ифтах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил на юге страны место содержания под стражей членов ХАМАС, которых допрашивает армейская разведка. Нетаньяху заявил, что Израиль "продолжит действовать до конца, до победы, до уничтожения ХАМАС даже в условиях международного давления". В свою очередь израильский министр иностранных дел Эли Коэн сказал в среду, что Израиль продолжит боевые действия против ХАМАС вне зависимости от поддержки международного сообщества. По его словам, "на данном этапе режим прекращения огня стал бы подарком для ХАМАС и позволил бы членам этого движения вернуться и угрожать жителям Израиля".

Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини выступил с утверждением, что работа агентства в анклаве находится на грани коллапса после гибели более чем 130 сотрудников БАПОР. В свой черед координатор ООН на палестинской территории Линн Гастингс отмечала, что система здравоохранения в анклаве уже могла рухнуть. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) накануне сообщали, что в анклаве частично работают лишь 11 из 36 больниц - одна на севере и 10 на юге. В ВОЗ отмечают резкий подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, диареей, заразными болезнями, распространяются насекомые-паразиты, которые могут быть переносчиками заболеваний.

Подавляющее большинство жителей 2,3-миллионного анклава покинули дома, тысячи вынуждены ночевать под тентами. Между тем погода ухудшается, в регион пришли зимние дожди.

По данным Минздрава ХАМАС, число палестинцев, погибших в секторе Газа, возросло до 18 608 человек, ранения получили 50 594 человека.