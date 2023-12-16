Российские военные зафиксировали 12 нарушений в небе Сирии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, нарушая протоколы деконфликтации и сирийское воздушное пространство, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений двумя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей Typhoon, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сообщил он в субботу.

Также, по словам замруководителя ЦПВС, террористические группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) четыре раза обстреляли позиции сирийских правительственных войск в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.