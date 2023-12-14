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Байден назвал резолюцию по расследованию против него лживыми нападками

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден обвинил республиканцев в палате представителей, принявших резолюцию о продолжении расследования против него, в нежелании решать "реальные проблемы".

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"Я просыпаюсь каждый день, сосредоточенный на проблемах, стоящих перед американским народом. Реальных проблемах, которые влияют на их жизнь, а также на силу и безопасность нашей страны и мира. К сожалению, республиканцы палаты представителей не присоединяются ко мне", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

"Вместо того, чтобы сделать что-либо, чтобы помочь сделать жизнь американцев лучше, они сосредоточены на нападках в отношении меня с помощью лжи", - отметил он.

Американский лидер подчеркнул, что вместо решения таких срочных вопросов, как помощь Украине, Израилю и ситуация на южной границе, члены Республиканской партии "предпочитают тратить время на безосновательный политический трюк, который, как признают даже республиканцы в Конгрессе, не подкреплен фактами".

"Американский народ заслуживает лучшего. Я знаю, на чем я буду по-прежнему сосредоточен. Я бы пригласил республиканцев в Конгрессе присоединиться ко мне", - заключил Байден.

Ранее члены палаты представителей Конгресса США поддержали резолюцию по продолжению расследования в отношении президента в рамках процесса импичмента.

Расследование среди прочего касается финансовой деятельности семьи Байденов, в том числе платежей, которые сын главы Белого дома Хантер Байден получал от украинской энергетической компании Burisma, замешанной в первом импичменте экс-президента Дональда Трампа.

Джо Байден Конгресс США Республиканская партия (США)
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