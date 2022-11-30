В Сеуле заявили о вхождении военных самолетов РФ и КНР в зону ПВО Южной Кореи

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Военные самолеты РФ и КНР в среду вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи, не уведомив предварительно об этом южнокорейскую сторону, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

При этом российские и китайские самолеты не нарушали воздушное пространство Южной Кореи. В свою очередь южнокорейское командование подняло в воздух на сопровождение самолетов РФ и КНР истребители F-15K.

По данным Yonhap, утром в среду два китайских бомбардировщика H-6 дважды входили в опознавательную зону ПВО. Затем, несколько часов спустя, в 12:18 по местному времени (6:18 по Москве) шесть самолетов России - четыре бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35, а также два бомбардировщика Китая H-6 пересекли границу зоны примерно в 200 км к северо-востоку от острова Уллындо. В 12:36 (6:36 по Москве) эти самолеты покинули зону.

Так называемую идентификационную зону ПВО Южной Кореи создали в 1951 году и значительно расширили в 2013 году. Она распространяется далеко за пределы воздушного пространства страны и не закреплена международным правом.