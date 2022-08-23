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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Сеул заявил о заходе российского военного самолета в опознавательную зону ПВО Кореи

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российский военный самолет без предварительного уведомления вошел во вторник в опознавательную зону южнокорейской ПВО, сообщает "Рёнхап" со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

Южнокорейские военные приняли оперативные меры подготовки, добавили в комитете, не уточнив, что это был за российский самолет.

"Рёнхап" напоминает, что опознавательная зона ПВО не является воздушным пространством страны. Однако иностранные самолеты, пролетающие через нее, должны идентифицировать себя с целью избежать возможных инцидентов.

Ранее 23 августа российское Минобороны сообщило, что что южнокорейские истребители F-16 сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС на отдельных этапах их семичасового полета над Японским морем.

"Истребительное сопровождение самолетов Ту-95МС обеспечивали экипажи Су-30СМ ВКС России, - сказали в министерстве. - Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Южная Корея Минобороны F-16 Ту-95МС
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