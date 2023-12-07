Мурманская область готова к возможному открытию границы с Финляндией

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Мурманская область в случае открытия российско-финской границы обеспечит безопасность на трассах, которые ведут к погранпереходам, заявил журналистам на полях арктического форума губернатор области Андрей Чибис.

"Решение о закрытии пропускных пунктов или открытии принимается достаточно быстро и непредсказуемо. Но и мы, и пограничники, которые обеспечивают работу всех погранпереходов, готовы к любому развитию событий", - сказал он.

Сейчас, по его словам, скопления мигрантов на границе со стороны Мурманской области нет.

"Если будет открыт соответствующий погранпереход, то мы, естественно, обеспечим безопасность и в том числе всех трасс, по которым едут, и будем действовать в соответствии с обстановкой. Но что это будет, когда это будет, мы увидим с вами в режиме реального времени, потому что доверять каким-то заявлениям, слухам или другой информации сложно", - отметил губернатор.

Действия Финляндии, которые ранее привели к скоплению мигрантов на границе, Чибис охарактеризовал как "неадекватные".

Ранее 7 декабря заместитель командующего погранслужбы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен заявил журналистам, что международные автомобильные переходы на границе с Россией будут открыты 14 декабря.

В ноябре в Мурманскую область приехало более 400 иностранцев, которые хотели попасть в Финляндию. В их числе граждане Сомали, Пакистана, Сирии, Кении, Йемена, Саудовской Аравии, Судана, Ирана, Индии, Египта, Гвинеи, Марокко, Афганистана и Алжира. В регионе был введен режим повышенной готовности, дополнительные КПП развернули на въезде в область и на территории региона.

Скопление мигрантов возникло на пункте пропуска "Салла" (Кандалакшский район Мурманской области), там насчитывалось около 300 человек.

24 ноября Чибис сообщил, что ситуация на пункте пропуска "Салла" урегулирована: до закрытия этого пункта пропуска границу пересекли 58 человек, еще 55 перевезли к пункту пропуска "Лотта", который на тот момент продолжал работать. Около 200 иностранцев с правом нахождения в России на автобусах отправили в Санкт-Петербург "как ближайший крупный транспортный центр, так как они решили остаться в России", отметил губернатор.

18 ноября Финляндия закрыла на три месяца четыре пограничных пункта пропуска в Юго-Восточной Финляндии. 22 ноября власти страны решили закрыть до 23 декабря еще три пункта пропуска, оставив только один, самый северный Рая-Йоосеппи (с российской стороны "Лотта" в Кольском районе Мурманской области - ИФ), поскольку приток просителей убежища не уменьшался.

28 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о закрытии Рая-Йоосеппи с 30 ноября по 13 декабря.

Суды Мурманской области с 20 ноября постановили выдворить из России 69 мигрантов с наложением штрафа в размере 2 тыс. рублей за нарушение ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в России).

Основной поток нарушителей пришелся на Кандалакшский район, так как через него пролегал маршрут иностранцев, которые направлялись на пункт перехода "Салла" на российско-финской границе.