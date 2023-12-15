Великобритания выдала лицензию LME на торговлю российскими металлами

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания выдала лицензию, которая позволяет Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) и участникам LME продолжать покупать варранты на металлы, несмотря на ограничения импорта металлов российского происхождения, говорится в сообщении британского МИД.

При этом лицензия ограничивает физическую поставку металла или изменение его локации.

Накануне британский регулятор запретил компаниям и гражданам страны торговать металлами, произведенными или находящимися в России. Запрет, в том числе касается никеля, алюминия, меди, цинка, свинца.

LME заявила, что не ожидает влияния эмбарго на ход торговли металлами на бирже. "Хотя ограничение на приобретение российского металла включает российские бренды, котирующиеся на LME, LME не ожидает, что эти санкции повлияют на доступ к торговле", - пояснила биржа. Участники биржи, не являющиеся гражданами Великобритании, могут продолжать осуществлять деятельность в обычном режиме, то есть выдачу, продажу и покупку варрантов, а также поставку металлов. Но британские склады LME смогут принимать только варранты на металл, ввезенный в страну законно, то есть до 15 декабря.

Великобритания не является крупным потребителем российских металлов, но на биржевые склады LME поступают никель, алюминий и медь из РФ. Доля России на мировом рынке алюминия - около 6%, высокосортного никеля - 17%, меди - около 3%.

В конце прошлого года LME отправляла участникам рынка дискуссионный документ на тему возможного запрета продажи российского металла на бирже. Запрет мог коснуться алюминия, никеля и меди из России. Ввести эмбарго на российский металл призывали, в частности, Alcoa и Rio Tinto. Эти компании ранее отказались от покупки российского алюминия и продажи сырья.

Биржа констатировала, что если до 2022 года потребители были готовы принимать поставки российских металлов со складов LME, то в настоящее время все большее число потребителей может выразить нежелание их приобретать. В итоге биржа приняла решение не вводить ограничения на новые поставки металлов из России, придя к заключению, что "не должна выносить или навязывать этические суждения на широком рынке".