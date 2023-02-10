FT сообщила о росте запасов российских металлов на складах LME

По данным газеты, часть потребителей избегают покупать российскую медь и никель

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - На Лондонской бирже металлов (LME) растут запасы российского металла, поскольку часть потребителей избегают российской меди и никеля, пишет Financial Times.

FT ссылается на опубликованный в четверг ежемесячный отчет биржи. В нем говорится, что на конец января 2023 года 94% меди на складах LME было российского происхождения по сравнению с 58% на конец октября, что приближается к самому высокому уровню за десятилетие.

В 2022 году LME проводила консультации на предмет того, следует ли запретить доступ на свои склады для российских металлов. Теперь биржа считает, что рост запасов этих металлов еще не достиг уровня, когда необходимо будет принимать меры.

"Доля российской продукции выросла. Однако по основным контрактам LME эти показателю остаются на уровне или ниже своих исторических максимумов", - говорится в заявлении биржи.

LME заявила, что участники рынка продолжают забирать российские металлы со своих складов, что свидетельствует о сохранении спроса на материал.

Хотя российские металлы официально не подпадают под какие-либо западные санкции, как и их производители, некоторые потребители принимают "самосанкции" и отказываются использовать российский металл, что снижает спрос на него.

Как говорится в отчете LME, к концу января доля российских запасов выросла до 41% по первичному алюминию и 15,8% по никелю. Однако доля российских запасов алюминиевых сплавов снизилась до 8%.

Заявление о наращивании запасов алюминия российского происхождения делала в конце прошлого года Alcoa, которая настаивала на исключении алюминия из России из листинга LME. Alcoa сообщала тогда, что запасы алюминия на складах LME с 3 по 26 октября выросли на 74%, что может свидетельствовать о спешке с поставками российского металла на фоне возможного запрета. Биржа должна повысить прозрачность в отношении количества российского металла в своей системе, предлагала тогда Alcoa.

"Русал", в свою очередь, заявлял, что не планирует поставлять алюминий на биржу, так как у компании сильный портфель продаж и заказов, включающий 2023 год. Данные на этот счет были предоставлены LME в ответ на разосланный участникам рынка дискуссионный документ по поводу возможности ограничения или запрета поступления металлов из России на биржу.

"Русал" считает, что продукты компании с добавленной стоимостью, в частности низкоуглеродный алюминий Allow, останутся критически важными в глобальных цепочках поставок как сейчас, так и в будущем, "независимо от антиконкурентных спекуляций конкурентов в СМИ".

Российский "Русал" является вторым по величине производителем металла в мире вне Китая с долей на глобальном рынке около 6%. США готовятся обложить алюминий из России 200%-ной пошлиной, сообщал Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Поставляемый из России алюминий традиционно составляет около 10% от общего объема импорта США.