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Производитель алюминия Norsk Hydro сравнил спад в стройсекторе в Европе с пандемией

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Спад в европейском строительном секторе серьезно ударил по производителям алюминия, заявил Financial Times главный финансовый директор норвежской Norsk Hydro Пол Килдемо. Norsk Hydro занимается производством алюминия и электроэнергии

По его словам, в ряде крупных стран региона падение спроса в строительном секторе сопоставимо с ситуацией времен пандемии COVID-19. Снижению объемов строительства также способствуют высокие процентные ставки и рост производственных затрат.

"В некоторых странах и регионах мы видим падение спроса, составляющее до 50% в годовом выражении, и это сопоставимо с временами пандемии", - говорит Килдемо.

Алюминий используется, в частности, при сооружении фасадов домов и небоскребов.

Снижение спроса и цен на металл привело к падению прибыли Norsk Hydro, крупнейшего европейского производителя алюминия, в четвертом квартале прошлого года.

Скорректированная EBITDA компании в минувшем квартале сократилась почти вдвое - до 3,7 млрд норвежских крон ($354 млн) с 7,184 млн крон годом ранее.

Килдемо исключает возможность восстановления спроса на алюминий в первом полугодии текущего года и видит риск, что этого не произойдет и во втором полугодии, если процентные ставки останутся высокими.

"Позитивных сигналов на краткосрочную перспективу практически нет. Мы ожидаем, что спрос как в Европе, так и в Северной Америке будет на 10% ниже в первом квартале, чем годом ранее", - отметил он.

Килдемо также видит риск усиления волатильности на рынке алюминия. Это связано с тем, что склады Лондонской биржи металлов (LME) заполнены российским алюминием, который потенциально не может быть реализован из-за санкций.

Если спрос на металл вырастет, рынок может столкнуться с его нехваткой, поскольку некоторые потребители отказываются покупать российский алюминий. Это может привести к скачку цен на металл и потенциально создать волатильный и нестабильный рынок.

"Есть большой риск повышения волатильности цен на LME в момент, когда рынок вновь станет дефицитным и потребуется металл с биржевых складов. Поскольку там только российский металл, и его нельзя получить - есть риск реальной волатильности цен", - предупреждает Килдемо.

Norsk Hydro LME COVID-19 Европа Пол Килдемо Норвегия
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