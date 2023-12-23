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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:01

Российские военные сообщили об очередном нарушении воздушного пространства Сирии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты с нарушением воздушного пространства страны, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны коалиции зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата", - сообщил Кулить на брифинге в пятницу.

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск в провинции Идлиб со стороны запрещенной в России террористической группировки "Джабхат ан-нусра".

Вадим Кулить Идлиб США
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