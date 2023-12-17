СМИ сообщили о запуске Северной Кореей ракеты в сторону Японского моря
Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - КНДР в воскресенье осуществила пуск предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи.
"ОКНШ зафиксировал пуск", - пишет агентство, отмечая, что никакой дополнительной информации о ракете и деталях пуска южнокорейские военные не сообщили.
В ОКНШ напомнили, что ранее КНДР пыталась запустить баллистическую ракету 22 ноября, однако, вероятно, пуск не увенчался успехом.