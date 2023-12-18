Латвийские стивидоры призвали не вводить санкции против российского зерна

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Латвийская ассоциация стивидорных компаний призывает не подрывать санкциями на российское зерно экономику Латвии, бизнес железнодорожного оператора Latvijas dzelzcels (LDz) и в целом транзитной отрасли, заявил агентству BNS член правления ассоциации Янис Касалис.

Он назвал транзит зерна значимой частью латвийской экономики, в которой задействованы как порты, так и железнодорожные перевозки, добавив, что в Латвии есть три крупных порта, через которые обеспечивается транзит зерна, а общая мощность перевалочных терминалов превышает 10 млн тонн.

В структуре перевалки зерна продукция, выращенная в странах Балтии, занимает лишь 3 млн тонн, а еще 7 млн тонн приходится на зерно из других стран.

"Без дополнительных объемов транзита некоторые латвийские терминалы не смогут существовать, а ведь на них работает 800-900 человек. В терминалах также работают сотрудники связанных с морем компаний - брокеры, сюрвейеры, а общее число людей, работающих в пунктах транзита зерна в Латвии, превышает 1 тысячу человек", - сказал член правления ассоциации.

Он также отмечает, что более 20% грузов, перевозимых LDz, - это зерно. "Объемы грузов железной дороги уже упали на 15-20% за год, и еще большее падение может стать критическим", - убежден Касалис.

По его данным, за пять лет LDz сократила штат более чем на 40%, а запрет на поставки зерна из России поставит под угрозу чуть более 7 тысяч рабочих мест.

При этом ассоциация подчеркивает, что эмбарго на транзит зерна не окажет негативного влияния на российскую экономику: если Латвия ограничит транзит зерна, то Россия будет использовать другие маршруты. "Транзитное зерно, перевозимое по железной дороге, не остается в Латвии, а попадает в другие страны. Через европейские страны зерно попадает в африканские страны - Сомали, Мали, Нигерию", - уточнил Касалис.

В LDz, в свою очередь, заявили, что запрет на импорт российской сельскохозяйственной продукции окажет незначительное влияние на общий объем поставок железнодорожного оператора.

Ввести санкции на импорт в ЕС российского зерна и других сельскохозяйственных продуктов призывает министр земледелия Латвии Арманд Краузе. Он вновь высказал это предложение 11 декабря в Брюсселе, где принял участие в заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству. По утверждению министра, еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский также выступил за запрет импорта российской агропродукции.

Зерно из России ввозится в Латвию как в порядке импорта, так и транзита. Основную часть импорта составляет кукуруза.