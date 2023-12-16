В секторе Газа третий день не работают телефонная связь и Интернет

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Телефонная связь и Интернет не функционируют в секторе Газа с четверга - третий день подряд, что затрудняет доставку гуманитарной помощи и поисково-спасательные операции, сообщает в субботу Associated Press.

"До сих пор отсутствует доступ к Интернету, и по нашим данным, это наиболее продолжительный сбой за время конфликта", - заявил директор организации по контролю за кибербезопасностью и Интернетом Netblocks.org Алп Токер.

В свою очередь в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН отметили, что работа компьютерных и телефонных сетей в секторе Газа оказалась нарушена из-за урона линиям связи на юге анклава.

Между тем, во Всемирной продовольственной программе ООН сообщили, что за две недели число перемещенных лиц в анклаве, которым грозит голод, выросло с 38% до 56%.

Тем временем, агентство WAFA передает, что бомбардировки Израиля на рассвете привели к гибели десятков палестинцев, в том числе не менее 14 человек на севере сектора. Палестинская сторона сообщает об израильских авиаударах в том числе по городам Газа, Хан-Юнис, Рафах.

Ряд наблюдателей отмечает, что группировка ХАМАС после операции Израиля в секторе Газа в 2014 году "Несокрушимая скала" значительно укрепила боеспособность. Силы группировки применяют против израильских войск различные противотанковые вооружения, беспилотники, используют разветвленную подземную сеть и хорошее знание местности.