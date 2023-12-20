Канада направит для участия в операции против йеменских хуситов лишь трех офицеров

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Канада направит для участия в многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) против йеменских хуситов в Красном море трех штабных офицеров. Они прибудут в регион на следующей неделе, сообщил министр национальной обороны Билл Блэр.

Отправка боевого корабля для участия в операции не предполагается.

Во вторник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также сообщила, что Королевство не будет посылать свой боевой корабль для участия в многонациональной операции. Вместо этого будет отправлена группа штабных офицеров. Аналогичную позицию заняла Норвегия. Эти страны были перечислены в списке участников операции, о проведении которой шеф Пентагона Ллойд Остин объявил в ходе своего ближневосточного турне.

В список не вошла Германия, где базируется крупная судоходная компания Hapag-Lloyd, и Дания, позиция которой объясняется опасениями за ее судоходную компанию Maersk. В списке также нет Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Между тем Минобороны Италии во вторник объявило о решении направить фрегат Virginio Fasan (F 591) в Красное море для обеспечения безопасности морских путей в связи с нападениями йеменских повстанцев-хуситов.

"Италия вместе с международным сообществом внесет вклад в противодействие дестабилизирующей террористической деятельности хуситов, которую мы уже осудили, в защиту процветания торговли, обеспечения свободы судоходства и международного права", - говорится в заявлении ведомства.

Как сообщалось, министр обороны США объявил о начале многонациональной операции, направленной на обеспечение безопасности в Красном море на фоне нападений на суда хуситов из Йемена.

"Недавняя эскалация безрассудных нападений хуситов, исходящих из Йемена, угрожает свободному потоку торговли, подвергает опасности ни в чем не повинных моряков и нарушает международное право", - говорилось в заявлении Остина, опубликованном на сайте Пентагона.

Он отметил, что это "международный вызов, требующий коллективных действий".

"Поэтому сегодня я объявляю о начале операции Prosperity Guardian, новой важной многонациональной инициативы в области безопасности под эгидой Объединенных морских сил", - сообщил глава Минобороны США.

По его словам, операция Prosperity Guardian объединит множество стран, включая Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию.

Шеф Пентагона добавил, что страны объединяются "для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденском заливе с целью обеспечения свободы судоходства для всех стран и укрепления региональной безопасности".

Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

В воскресенье администрация Суэцкого канала сообщала, что всего с 19 ноября 55 судов приняли решение изменить маршруты следования так, чтобы они не проходили через канал.