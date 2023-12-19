Госдеп сообщил, что США ищут способы освобождения Гершковича и Уилана

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Американская сторона активизирует контакты с Москвой по вопросу освобождения граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, когда будет понимать, что есть шансы на продуктивную дискуссию, заявили во вторник в Госдепе.

"У нас есть способы коммуникации с ними (российской стороной - ИФ) по этому вопросу. Мы сделаем это, когда мы будем считать, что мы можем предпринять продуктивные шаги для возвращения наших граждан домой", - сказал представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге.

Он отметил, что Вашингтон рассчитывает на конструктивный подход со стороны России.

"Мы будем продолжать взаимодействовать с российскими властями, чтобы вернуть этих американцев домой", - добавил Миллер, заверив, что возвращение Гершковича и Уилана является приоритетом для администрации США.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от возвращения на родину обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Гершковича и осужденного в РФ за шпионаж американца Уилана.

Гершкович

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Ему грозит от 10 до 20 лет заключения. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину. Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения. Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово". В настоящее время срок его арест установлен до 30 января 2024 года.

Уилан

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Свою вину он не признает. В настоящее время американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.