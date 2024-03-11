Молдавские социалисты выступили против открытия французской миссии по обороне в Кишиневе

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Оппозиционная Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) выразила протест в связи с планами властей по открытию Францией постоянной оборонной миссии в Кишиневе.

В ПСРМ потребовали от президента Молдавии Майи Санду "соблюдать Конституцию и отказаться от милитаризации страны, которая может привести к опасному втягиванию Молдавии в военный конфликт".

"Согласно статье 11 Основного закона, "Молдова не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств". В то же время, задача военной миссии не скрывается. По словам французского президента (Эммануэля Макрона - ИФ), открытие миссии, в том числе, "повысит совместимость вооруженных сил двух стран", - отметили в ПСРМ.

Социалисты заявили, что эта "совместная инициатива особенно опасна сегодня, когда президент Франции делает безответственные заявления о намерении ввести французские войска на территорию Украины, где идут военные действия".

"Таким образом, нейтральная Молдавия может стать соучастницей авантюры одной из стран НАТО по расширению военного конфликта", - считают в партии.

7 марта в ходе визита президента Молдавии в Париж Макрон заявил, что "в ближайшие месяцы Франция откроет постоянную оборонную миссию" в Кишиневе. Санду тогда заявила об "угрозах со стороны России", которая пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии.