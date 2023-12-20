США тратят ракеты за $2 млн для перехвата дешевых дронов йеменских хуситов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Американские эсминцы, находящиеся на юге Красного моря, вынуждены расходовать ракеты стоимостью $2 млн для перехвата ударных беспилотников йеменских хуситов, цена которых составляет около $10 тыс., сообщает издание Politico.

В то время как американские военные корабли перехватывают беспилотники и ракеты хуситов в Красном море, представители Пентагона все больше встревожены не только угрозой для военно-морских сил США и международного судоходства, но и растущей стоимостью обеспечения их безопасности, отмечает издание.

По словам представителя Министерства обороны США, за последние два месяца американские эсминцы сбили 38 беспилотников и несколько ракет в Красном море на фоне активизации хуситов. Только в минувшую субботу эсминец USS Carney перехватил 14 ударных дронов.

Лидеры хуситов заявили, что нападения являются демонстрацией поддержки палестинцев и что они не остановятся, пока Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа. Американский министр обороны Ллойд Остин в понедельник объявил о проведении многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) для защиты судоходства и противодействия нападениям.

Как сообщили изданию представители Пентагона, стоимость использования дорогих ракет морского базирования, цена одного выстрела которых может достигать $2,1 млн, для уничтожения дешевых ударных беспилотников хуситов вызывает растущую обеспокоенность у военных.