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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

В США перенесли полет третьей частной космической миссии к МКС на 17 января

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Полет третьей миссии частных астронавтов компании Axiom Space на корабле Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию (МКС) перенесён с 9 на 17 января следующего года, сообщила в четверг компания.

"Миссия Ax-3 к МКС теперь намечена на 17 января, запуск будет осуществлен со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди", - говорится в сообщении компании.

Корабль с астронавтами на борту будет запущен на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX.

В состав экипажа входят бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который будет исполнять обязанности командира экипажа, а также итальянец Вальтер Вилладеи (пилот), швед Маркус Вандт (специалист миссии) и Альпер Гезеравджы (специалист миссии), который станет первым астронавтом в истории Турции.

В рамках третьей миссии Axiom (Ax-3) экипаж из четырех человек проведет на МКС 14 дней, в течение которых будет работать вместе с действующим экипажем станции.

Первая миссия коммерческих астронавтов Ax-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше. Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивалась в $55 млн.

Полет экипажа второй миссии компании Ax-2 к МКС состоялся в мае 2022 года.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.

США МКС
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