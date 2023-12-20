Американский грузовой корабль Cygnus покинет МКС 22 декабря

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Отстыковка американского грузового корабля Cygnus компании Northrop Grumman от Международной космической станции (МКС) запланирована на 22 декабря, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Планируется, что она начнется в 08:05 по времени Восточного побережья США (16:05 по Москве).

Затем корабль должен будет сгореть при вхождении в плотные слои атмосферы Земли.

Американский "грузовик", пристыковавшийся к МКС 4 августа, доставил на станцию более 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Миссия была осуществлена в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Это был уже 19-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman на МКС. Один из них (в 2014 году) оказался неудачным - корабль не долетел до станции из-за аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.