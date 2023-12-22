Япония согласились передать США ракеты для ЗРК Patriot

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Власти Японии решили направить США ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, что в свою очередь упростит для Вашингтона снабжение Украины собственными зенитными ракетами. Об этом сообщает в пятницу The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Не ранее первого квартала 2024 года Токио должен отправить десятки ракет-перехватчиков, используемых против баллистических ракет и других воздушных угроз, из своих собственных запасов, заявил представитель властей США", - информирует издание.

Газета поясняет, что в пятницу японское правительство объявило об облегчении правил экспорта вооружений, производимых в Японии по лицензии, в страну, выдавшую такую лицензию. Так, Japan's Mitsubishi Heavy Industries производит ракеты для ЗРК Patriot по лицензии от американских компаний Lockheed Martin и RTX. Такое решение стало знаковым для властей страны, которые ранее придерживались самоограничений на подобный экспорт, в том числе в русле конституции, принятой после Второй мировой войны.

"Представитель Минобороны Японии отметил, что сроки и масштабы поставок ракет находятся в стадии рассмотрения. В Токио заверили, что этот шаг не сократит возможности страны защищаться от баллистических ракет, запускаемых из КНДР или откуда-либо еще", - отмечает WSJ.

Япония по-прежнему запрещает поставки оружия в зоны конфликтов, поэтому ее ракеты на Украину не пойдут. Однако от ее поставок Штатам будет зависеть, сколько ракет Вашингтон в свой черед сможет затем переслать Украине. За год Lockheed Martin производит около 550 ракет-перехватчиков для Patriot, однако США должны также распределять их между объектами на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Токио несколько месяцев обсуждали вопрос изменений в правилах оборонного экспорта; некоторые представители властей опасались, что пересмотр норм усилит недовольство Китая или подорвет пацифистские принципы конституции страны.

Аналогичные запреты действуют в Южной Корее. Однако в начале декабря The Washington Post стало известно, что Вашингтон убедил власти Южной Кореи поставить США в 2023 году сотни тысяч артиллерийских снарядов, и это в итоге позволяло американцам наращивать поставки снарядов Украине. По данным издания, речь шла о 330 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм – больше, чем направили Киеву все страны Европы вместе взятые.

По информации WSJ, Токио и Вашингтон обсуждали аналогичную сделку с поставками произведенных в Японии снарядов, но переговоры пока результатов не дали.