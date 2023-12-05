Финляндия начнет производить боеприпасы для Украины

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Финляндия намерена начать производство боеприпасов для Украины, сообщил министр обороны Антти Хяккянен.

"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет и дальше наращивать производство боеприпасов для вооружения Украины. Это решение будет принято в ближайшее время", - сказал Хяккянен во вторник в интервью газете Iltalehti.

Он отметил, что этот вопрос, вероятно, будет решен до Рождества.

"Планы готовы. В настоящее время публикуется план по значительному увеличению производства боеприпасов. Намерение состоит в том, чтобы поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы будем и дальше повышать готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов", - сказал Хяккянен.

Производство боеприпасов будет увеличено на десятки миллионов евро, отметил глава военного ведомства.