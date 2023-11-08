В Польше заявили о попытке десятков мигрантов пробраться в страну из Белоруссии

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Две группы мигрантов пытались прорваться через белорусско-польскую границу, сообщила в соцсети пограничная стража Польши.

"На участках погранзастав Дубиче-Церкевне и Бяловежа группы иностранцев численностью около 40 человек каждая форсировали границу, - говорится в сообщении. - Польские пограничники не позволили пересечь границу".

По утверждению пограничников, за минувшие сутки нелегально пересечь белорусско-польскую границу пытались 120 мигрантов. Прорвавшиеся через границу люди были задержаны.

В июле 2023 года в МВД Польши заявляли, что попыток нелегальных мигрантов пробраться в страну с территории Белоруссии стало в 20 раз меньше с тех пор, как Польша построила стальное заграждение на границе с Белоруссией, оснащенное камерами и тепловизорами. Строить это заграждение в Польше решили осенью 2021 года в разгар кризиса с попытками мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки пробраться в Польшу из Белоруссии.