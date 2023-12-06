В МИД РФ указали на риски столкновения РФ и НАТО в случае поставок F-16 Киеву

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Поставки истребителей F-16 Киеву повышают риски прямого военного столкновения России и стран НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С учетом того, что значительная часть аэродромной инфраструктуры Украины разрушена, не исключено, что базироваться эти американские истребители будут за пределами страны - в Польше, Словакии, Румынии", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что "Североатлантический альянс" все глубже увязает в украинском конфликте.

"На самом деле, как мы понимаем, ведет гибридную войну против нашей страны под лозунгом спасения Украины. При этом еще договорились до того, что их основная цель - предотвратить конфронтацию с Россией. Смешно", - заявила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, "в реальности риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают".

"Для российских Вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они не вылетали, будут законной целью для уничтожения", - заявила Захарова.