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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:01

Израиль обменялся обстрелами с "Хезболлой"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в пятницу продолжила операции против ХАМАС и "Хезболлы", пишет The Times of Israel.

В результате утренней ракетной атаки "Хезболлы" один военнослужащий ЦАХАЛа погиб, еще один был ранен. Всего в сторону населенного пункта Шомер из Ливана было запущено два десятка ракет.

В "Хезболле" заявили, что за все время конфликта погиб 121 член группировки.

Израильские боевые самолеты атаковали несколько объектов "Хезболлы" в Ливане в ответ на утреннюю ракетную атаку. Под удар попали военные базы и другая инфраструктура, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. 15 декабря истребитель ВВС Израиля сбил беспилотник, запущенный из Ливана, дрон был сбит над морем и не долетел до территории страны, сообщили также военные.

В центре сектора Газа израильские военные обнаружили склад с оружием и ракетные пусковые установки, использовавшиеся недавно. Пусковые установки позже были уничтожены при помощи авиаудара. Также оружие было обнаружено в жилых домах в городах Газа и Хан-Юнис.

В пятницу вечером СБ ООН проводит очередное заседание по ситуации в Газе. Ожидается, что позже состоится голосование по проекту резолюции об урегулировании кризиса.

Хроника 07 октября – 22 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан ХАМАС СБ ООН ЦАХАЛ Газа Хезболла
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