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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:00

ВОЗ предупреждает о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Число заражений СOVID-19 в мире увеличилось на 52% за минувшие четыре недели, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, с 20 ноября по 17 декабря в мире зарегистрировано 854 тыс. 673 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, что на 291 тыс. 590 больше, чем за предыдущие 28 дней.

В то же время от связанных с СOVID-19 заболеваний за указанный период скончались 3005 человек - на 266 человек меньше, чем за предыдущие четыре недели.

ВОЗ
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