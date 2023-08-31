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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Во Франции выявили первый случай нового подвида коронавируса COVID-19

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Во Франции впервые обнаружили подвид коронавируса COVID-19 "пирола", сообщают в четверг французские СМИ.

Этот вариант выявили у человека в департаменте Об на северо-востоке страны.

"Пиролу" уже зафиксировали в более чем 10 странах, в том числе в США, Швеции и Дании.

В ВОЗ указывали, что ситуация с распространением этого варианта коронавируса находится "под наблюдением". В организации отмечали, что этот подвид представляет мутацию вируса, которая обходит иммунитет, приобретенный после случаев заражения другими вариантами коронавируса или после вакцинации.

Хроника 09 января 2020 года – 31 августа 2023 годаПандемия коронавируса
COVID-19 Франция
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