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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Глава Крыма сообщил об атаке в районе Феодосии

Территория порта оцеплена

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил об атаке со стороны ВСУ в районе Феодосии.

"Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, на место прибыли профильные службы, жители нескольких домов будут отселены.

"Держу ситуацию на личном контроле", - добавил глава региона.

Сергей Аксенов Крым Феодосия
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