Глава Крыма сообщил об атаке в районе Феодосии
Территория порта оцеплена
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил об атаке со стороны ВСУ в районе Феодосии.
"Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
По его словам, на место прибыли профильные службы, жители нескольких домов будут отселены.
"Держу ситуацию на личном контроле", - добавил глава региона.