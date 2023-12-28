Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Британия с 1 января возглавит оперативную группу повышенной готовности НАТО

Её основу составит 7-я легкая механизированная бригада численностью около 6 тыс. человек

Британия с 1 января возглавит оперативную группу повышенной готовности НАТО
Фото: Omar Havana / Getty Images News

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Британские вооруженные силы с 1 января возглавят Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force), дислоцирующуюся в Польше, сообщило в четверг министерство обороны Соединенного Королевства.

Основу группы составит 7-я легкая механизированная бригада численностью около 6 тыс. британских военнослужащих. В ее состав входят пехотный полк и 4 батальона, в том числе артиллерийский, инженерный, тылового обеспечения и медицинский, а также подразделения ряда других натовских стран.

Группу возглавляют страны-члены НАТО на ротационной основе. Британцы сменят аналогичный контингент бундесвера.

Объединенная оперативная группа повышенной готовности является специальной передовой бригадой войск НАТО в составе сил быстрого реагирования альянса, предназначенной для развертывания в зоне конфликта в первые пять дней.

В рамках обязательств перед НАТО Великобритания в настоящее время также содержит контингент своих войск численностью в 1 тыс. военнослужащих в Эстонии по натовской программе Расширенного передового присутствия (enhanced Forward Presence - eFP).

Кроме того, Британия предоставляет самолеты разведывательной эскадрильи для обеспечения возглавляемой США боевой группы в Польше и системы ПВО Skу Sabre для защиты польского воздушного пространства.

Великобритания НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывшего члена руководства ЦБ Китая приговорили к 16,5 годам тюрьмы

Бывшего члена руководства ЦБ Китая приговорили к 16,5 годам тюрьмы

Власти Латвии закрыли доступ к связанным с "Яндексом" сайтам

Власти Латвии закрыли доступ к связанным с "Яндексом" сайтам

Продажи виниловых пластинок в Великобритании достигли максимума за 33 года

Продажи виниловых пластинок в Великобритании достигли максимума за 33 года

Не менее 10 человек погибли в массовом ДТП в Турции, порядка 60 пострадали

Не менее 10 человек погибли в массовом ДТП в Турции, порядка 60 пострадали

Что случилось этой ночью: четверг, 28 декабря

Блинкен может совершить очередное ближневосточное турне на фоне ситуации в Газе

Блинкен может совершить очередное ближневосточное турне на фоне ситуации в Газе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });