Британия с 1 января возглавит оперативную группу повышенной готовности НАТО

Её основу составит 7-я легкая механизированная бригада численностью около 6 тыс. человек

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Британские вооруженные силы с 1 января возглавят Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force), дислоцирующуюся в Польше, сообщило в четверг министерство обороны Соединенного Королевства.

Основу группы составит 7-я легкая механизированная бригада численностью около 6 тыс. британских военнослужащих. В ее состав входят пехотный полк и 4 батальона, в том числе артиллерийский, инженерный, тылового обеспечения и медицинский, а также подразделения ряда других натовских стран.

Группу возглавляют страны-члены НАТО на ротационной основе. Британцы сменят аналогичный контингент бундесвера.

Объединенная оперативная группа повышенной готовности является специальной передовой бригадой войск НАТО в составе сил быстрого реагирования альянса, предназначенной для развертывания в зоне конфликта в первые пять дней.

В рамках обязательств перед НАТО Великобритания в настоящее время также содержит контингент своих войск численностью в 1 тыс. военнослужащих в Эстонии по натовской программе Расширенного передового присутствия (enhanced Forward Presence - eFP).

Кроме того, Британия предоставляет самолеты разведывательной эскадрильи для обеспечения возглавляемой США боевой группы в Польше и системы ПВО Skу Sabre для защиты польского воздушного пространства.