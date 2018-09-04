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Израиль за полтора года нанес 200 авиаударов по иранским целям в Сирии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Израильская авиация за последние полтора года нанесла в общей сложности около 200 ударов по иранским военным объектам на территории Сирии, сообщает во вторник израильская газета "Едиот ахронот" со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля.

В общей сложности в ходе этих ударов было применено около 800 ракет и бомб.

По данным источника, целями этих ударов становились, в частности, усовершенствованные системы вооружения и инфраструктурные объекты Корпуса Стражей Исламской революции на территории Сирии.

Ранее во вторник поступили сообщения, согласно которым ВВС Израиля нанесли очередную серию ракетных ударов по Сирии. При этом израильская сторона эти данные пока не комментировала.

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Теги: Израиль, Сирия

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